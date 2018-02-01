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Поставщик метанола для смертоносного "Боярышника" отделался штрафомСегодня в 11:26

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В 250 тысяч.

Суд вынес приговор 31-летнему предпринимателю из Иркутска, который занимался производством "незамерзайки" с метиловым спиртом. Мужчине назначили штраф в размере 250 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе иркутской прокуратуры.

Осенью 2016 года подсудимый приобрел метиловый спирт, который запрещен в производстве автомобильной продукции. Мужчина нанял работников для смешиванию спирта с водой, отдушкой и красителями. В дальнейшем он продал 150 литров такой "незамерзайки".

Установлено, что один из подчиненных подсудимого продал метиловый спирт производителям "Боярышника", из-за которого умерли 76 иркутян.

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