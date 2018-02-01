В новогоднюю ночь.

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней местной жительницы, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла в ночь на 1 января 2018 года. "Обвиняемая, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, уснула во время кормления новорожденной дочери и сдавила собственным телом шею и грудную клетку ребенка, в результате девочка скончалась от механической асфиксии", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Материалы дела в ближайшее время будут переданы прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.