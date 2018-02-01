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Молодой пермяк сел на 10 лет за избиение двух человек до смертиСегодня в 12:36

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И разбой.

Суд вынес приговор 18-летнему жителю Красновишерского района, признав его виновным в избиении двух человек до смерти и разбое. Он проведет 10 лет в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В ночь на 13 февраля 2017 года пьяный юноша, которому на тот момент было 17 лет, внезапно напал на прохожего. Он избил мужчину и похитил у него сотовый телефон стоимостью 3 тысячи рублей.

А в июле того же года он жестоко избил двух мужчин 33 и 41 года, которые лежали на диване. Подростка возмутило, что от него прятали выпивку. Потерпевшие скончались на следующий день.

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