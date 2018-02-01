Преступник нейтрализован.

Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность члена "Исламского государства" (запрещена в России) в Нижнем Новгороде. Террорист готовил нападение в день проведения выборов президента России, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован силами специальных подразделений.

По оперативным данным, террорист был гражданином одной из стран ближнего зарубежья. У преступника обнаружили самодельное взрывное устройство большой мощности и компоненты для изготовления еще нескольких, огнестрельное оружие и боеприпасы.

По фактам участия в деятельности ИГ и подготовке к теракту управление ФСБ России по Нижегородской области возбудило уголовное дело.