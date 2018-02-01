Из ружья.

В поселке Абдулка (Ашинский район) по обвинению в убийстве жены арестовали 63-летнего местного жителя.

Как рассказал "Уралинформбюро" старший следователь СО по городу Аша южноуральского СУ СКР, преступление было совершено в ночь на 28 января. Супруги выпивали, между ними разгорелась ссора. Мужчина схватил охотничье ружье и с близкого расстояния выстрелил женщине в голову. Она скончалась на месте.