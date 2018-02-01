На владениях работодателей.

В Торонто арестовали 66-летнего ландшафтного дизайнера, подозреваемого в убийстве 5 мужчин. Брюс МакАртур прятал останки жертв в цветочных горшках и клумбах своих работодателей, пишут федеральные СМИ.

По предварительным данным, МакАртур нападал на гомосексуалистов. Причем правоохранители уверены, что жертв было больше. К настоящему моменту полицейские обнаружили более 30 владений, где работал дизайнер. С некоторых территорий вывезли для исследований цветочные горшки.

Суд над МакАртуром стартует 14 февраля, передает "Уралинформбюро".