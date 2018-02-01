С особой жестокостью.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы Белозерского района, обвиняемой в убийстве ребенка с особой жестокостью. После того, как обвиняемая получит копию обвинительного заключения, оно будет направлено в Курганский облсуд.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, женщина периодически жестоко обращалась с 11-месячным сыном. В один из дней она нанесла ему множественные удары по голове и телу. От полученных травм малыш скончался.

Обвиняемая находится под стражей.