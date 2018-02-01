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В Таджикистане задержали подозреваемых в убийстве семьи торговцевСегодня в 16:38

  • Текст

Шестеро пошли на двоих.

В Таджикистане задержали шестерых подозреваемых в жестоком убийстве супругов-предпринимателей в Согдийской области. Об этом сообщает агентство "Азия-Плюс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По некоторым данным, задержанных также подозревают в других грабежах и разбойных нападениях.

Как ранее писало "Уралинформбюро", семейную пару предпринимателей, торговавших национальными тканями, убили в собственном доме 18 октября 2017 года. Существуе версия, что 60-летних супругов перед гибелью могли пытать. Ноги и руки мужчины и женщины были связаны скотчем.

Кроме того, из их дома пропало около 70 000 долларов.

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