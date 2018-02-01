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Екатеринбуржец украл велосипедов на полмиллионаСегодня в 16:39

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И "доехал" до суда.

В Екатеринбурге под суд пойдет 39-летний местный житель, который, как считает следствие, с мая по июнь 2017 года украл 34 велосипеда на общую сумму 454 тысячи рублей.

Веловор орудовал у торговых центров и образовательных учреждений, рассказали в пресс-группе городского УМВД. Пару раз довести преступный умысел до конца екатеринбуржцу не удалось - судя по фотографиям с места происшествий, его ловили хозяева железных коней.

Мужчину с богатым криминальным прошлым обвиняют в кражах, покушениях на кражи, а также в изготовлении и хранении наркотиков. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры. Суда он дожидается под стражей.

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