×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Главный тюменский следователь взял на контроль дело о гибели многодетной матери01 февраля в 18:30

  • Текст

Которую зарезал бывший муж.

Руководитель СУ СКР по Тюменской области Михаил Богинский взял на личный контроль расследование дела о гибели многодетной матери Ирады Москвиной. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ведомства.

Преступление было совершено днем 24 декабря 2017 года. Экс-супруг женщины пришел к ней в "Школу парикмахерского искусства" на улице Артомонова и нанес женщине два удара ножом. Ее госпитализировали в состоянии комы. Спустя пять дней Ирада скончалась.

Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть". Обвиняемый арестован.

Родственники и коллеги женщины считают, что следователи проявляют излишнюю гуманность к душегубу. Тем временем в ведомстве отмечают, что окончательная оценка действиям обвиняемого будет дана с учетом полученных доказательств.

У Ирады осталось трое дочерей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?

Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?

Рассказали кандидат в президенты и эксперты.

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Жители винят МУП.

ЖСК "Западный-1". Посадку заказывали?

ЖСК "Западный-1". Посадку заказывали?

Готовьте чемоданы!

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×