Которую зарезал бывший муж.

Руководитель СУ СКР по Тюменской области Михаил Богинский взял на личный контроль расследование дела о гибели многодетной матери Ирады Москвиной. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ведомства.

Преступление было совершено днем 24 декабря 2017 года. Экс-супруг женщины пришел к ней в "Школу парикмахерского искусства" на улице Артомонова и нанес женщине два удара ножом. Ее госпитализировали в состоянии комы. Спустя пять дней Ирада скончалась.

Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть". Обвиняемый арестован.

Родственники и коллеги женщины считают, что следователи проявляют излишнюю гуманность к душегубу. Тем временем в ведомстве отмечают, что окончательная оценка действиям обвиняемого будет дана с учетом полученных доказательств.

У Ирады осталось трое дочерей.