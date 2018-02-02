На Среднем Урале мужчина пойдет под суд за ограбление инкассатора01 февраля в 19:42
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Напарника ищут.
Житель Нижнего Тагила обвиняется в разбойном нападении на инкассатора. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение.
Обвиняемый и неустановленное лицо дожидались инкассатора во дворе дома на улице Вязовской. Когда инспектор положил деньги в машину и стал очищать ее от снега, злоумышленник схватил сумку и побежал. Обвиняемый же направил на мужчину пистолет и потребовал не сопротивляться.
Но инкассатор погнался за грабителем. Обвиняемый же набросился на инспектора, выстрелил в его сторону не менее 8 раз, один раз ударил пистолетом по голове и брызнул в лицо из газового баллончика. В ходе борьбы обвиняемый был задержан прибывшими на место сотрудниками Росгвардии. Его напарник скрылся с сумкой, в которой было 819 тысяч рублей.
Злоумышленники заранее договорились, где спрячут похищенные деньги. Обвиняемый в ходе расследования указал на тайник, что помогло вернуть украденное в полном объеме.
Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Материалы в отношении второго злоумышленника выделены в отдельное производство.
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