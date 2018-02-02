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Кушвинского экс-депутата Камбаратова приговорили к трем годам колонииСегодня в 09:04

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За покушение на мошенничество.

Бывший депутат думы Кушвы Александр Камбаратов признан виновным в покушении на мошенничество. Ему назначены три года исправительной колонии и штраф 200 тысяч рублей. Приговор горсуда в законную силу не вступил.

Во время процесса обвинителю удалось доказать, что Камбаратов, будучи депутатом, предложил бывшему конкурсному управляющему Гороблагодатского рудоуправления, обвиняемому в мошенничестве, за 1,5 миллиона рублей помочь избежать строгой меры наказания.

"Он сообщил последнему заведомо ложные сведения о том, что через знакомого судью может способствовать назначению наказания, не связанного с лишением свободы, за что бывший конкурсный управляющий должен передать ему денежные средства в сумме 1,5 миллиона рублей. При этом, обвиняемый осознавал, что реальная возможность способствовать назначению мягкого наказания конкурсному управляющему у него отсутствует, намерений в передаче денежных средств он не имел", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Полученными деньгами Камбаратов распорядится не успел, поскольку при передаче денежных средств был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

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