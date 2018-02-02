Из хулиганских побуждений.

В селе Гавриловка Джалал-Абадской области Кыргызстана следователи задержали подозреваемого в расправе над местной учительницей. Сотрудники правоохранительных органов считают, что злоумышленник избил 52-летнюю женщину до смерти.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД Республики, тело погибшей нашли 28 января. Женщина жила одна: двое ее детей находятся на заработках за границей.

По предварительным данным, задержанный 53-летний местный житель совершил преступление из хулиганских побуждений. Пьяный мужчина пришел к учительнице и устроил скандал, после чего избил женщину. Она сопротивлялась – об этом говорят следы борьбы в доме. Однако противник оказался сильнее.

Злоумышленник водворен в изолятор, расследование продолжается.