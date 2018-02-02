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Изрезавший приятелей ямалец сел на 10 летСегодня в 09:37

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Один из потерпевших скончался.

Суд вынес приговор 24-летнему жителю Шурышкарского района, признав его виновным в убийстве и покушении на двойное убийство. Он проведет 10 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Преступление было совершено 1 сентябре 2017 года в селе Лопхари. Подсудимый выпивал в компании приятелей 18 и 19 лет. Вспыхнул конфликт, и обвиняемый схватился за нож. 19-летний юноша скончался на месте, другого госпитализировали.

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