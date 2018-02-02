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Пермяк сел на 3 года за детскую порнографиюСегодня в 10:07

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Он распространял ролики в Интернете.

Суд вынес приговор 43-летнему охраннику из Перми, признав его виновным в распространении порнороликов с участием детей до 14 лет. Он проведет 3 года в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В 2016 году мужчина скачивал из Интернета детскую порнографию и размещал ее в папке общего доступа, чтобы ролики могли посмотреть другие пользователи. Преступные действия обвиняемого пресекли сотрудники отдела "К" регионального ГУ МВД.

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