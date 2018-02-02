Девочка на реабилитации.

Алапаевский горсуд ограничил в родительских правах мать 4-летней девочки, попавшей после избиения в больницу. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Надзорное ведомство выявило нарушения в деятельности органов системы профилактики. В июле 2016 года женщину за неисполнение родительских обязанностей и злоупотребление спиртным привлекли к административной ответственности и поставили на учет. Однако инспектор ПДН профилактическую работу проводил формально. А в марте 2017 года свердловчанку необоснованно сняли с учета в связи с исправлением.

По итогам проверки наказание понес начальник городского отдела по делам несовершеннолетних - его привлекли к дисциплинарной ответственности.

По данным следствия, женщина избивала 4-летнюю дочь с сентября по ноябрь 2017 года. В ноябре малышку госпитализировали. Помимо побоев у нее обнаружили серьезную психологическую травму. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Истязание".

В настоящее время девочка находится на реабилитации в ГАУ "Центр социальной помощи семье и детям города Алапаевска". После того, как решение суда вступит в силу, будет поставлен вопрос о жизнеустройстве ребенка.

Следует отметить, что свердловчанку ранее лишали родительских прав в отношении других трех дочерей. Девочки в настоящее время находятся в приемных семья.

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