Он заплатит родителям мальчика 1,2 миллиона.

Челябинский облсуд вынес приговор 27-летнему жителю Карабаша, признав его виновным в надругательстве и убийстве 14-летнего мальчика. Он проведет 20 лет в колонии строгого режима. Кроме того, мужчина должен выплатить 1,2 миллиона рублей родителям убитого школьника, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Тело подростка обнаружили 2 апреля 2017 года при тушении пожара в заброшенном доме на улице Пятилетки. По имеющимся данным, мальчик учился в коррекционной школе.

Как выяснилось, подсудимый пригласил подростка в гости под предлогом выпить, а сам надругался над ним. Затем он несколько раз ударил подростка тупым предметом по голове. Решив, что потерпевший скончался, мужчина перетащил его в заброшенный дом по соседству и поджег тело.

В суде обвиняемый вину не признал и отказался от дачи показания.

Ранее по теме:

Жителя Карабаша будут судить за надругательство и убийство 14-летнего мальчика

Жителя Карабаша заподозрили в убийстве 14-летнего школьника