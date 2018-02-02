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Педофила из Карабаша отправили на 20 лет за решетку за убийство школьникаСегодня в 12:19

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Он заплатит родителям мальчика 1,2 миллиона.

Челябинский облсуд вынес приговор 27-летнему жителю Карабаша, признав его виновным в надругательстве и убийстве 14-летнего мальчика. Он проведет 20 лет в колонии строгого режима. Кроме того, мужчина должен выплатить 1,2 миллиона рублей родителям убитого школьника, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Тело подростка обнаружили 2 апреля 2017 года при тушении пожара в заброшенном доме на улице Пятилетки. По имеющимся данным, мальчик учился в коррекционной школе.

Как выяснилось, подсудимый пригласил подростка в гости под предлогом выпить, а сам надругался над ним. Затем он несколько раз ударил подростка тупым предметом по голове. Решив, что потерпевший скончался, мужчина перетащил его в заброшенный дом по соседству и поджег тело.

В суде обвиняемый вину не признал и отказался от дачи показания.

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