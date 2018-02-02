Его задержали.

В ночь на 2 февраля в Артемовском задержали мужчину, который пырнул полицейского ножом в спину.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, ночью наряд ГИБДД остановил автомобиль, за рулем которого находился пьяный мужчина. Пока нарушителя пытались усадить в патрульную машину, к полицейским подъехало неизвестное авто. Из него вышел мужчина, вонзил стражу порядка в спину нож и скрылся в частном секторе.

Преступника задержали по горячим следам. Полицейского доставили в больницу.