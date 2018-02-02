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Молодой курганец забил пенсионера монтировкойСегодня в 13:35

  • Текст

Ради денег.

В Катайском районе задержали 25-летнего местного жителя по подозрению в убийстве пенсионера и разбое.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено 29 января. Подозреваемый проник в дом 78-летнего односельчанина и дважды ударил его по голове монтировкой. Пенсионер скончался на месте. Злоумышленник прихватил 32 тысячи рублей и скрылся.

Тело мужчины обнаружили на следующий день пришедшие к нему соцработники.

Решается вопрос об аресте злоумышленника. Ему предъявлено обвинение.

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