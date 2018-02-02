Аферисты из Екатеринбурга перевели за границу 366 миллионовСегодня в 14:17
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Еще 40 задержала таможня.
Екатеринбургская таможня раскрыла аферу на 400 миллионов рублей. Деньги злоумышленники выводили за рубеж, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.
В 2017 году ООО "Ф" заключило 169 контрактов о покупке товаров за границей. Причем, сумма каждого контракта не превышала размер, при котором необходимо оформлять документы. В подтверждение сделок фирма представляла в банк подложные декларации на товары. Кроме того, сама компания была открыта на подставное лицо.
Преступная схема была раскрыта после проверки отделом валютного контроля Екатеринбургской таможни. Возбуждено 168 административных дел по статье "осуществление незаконных валютных операций" на общую сумму 366 миллионов рублей. А в отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное использование документов для образования юридического лица".
Позднее было возбуждено еще одно уголовное дело по факту совершения незаконных валютных операций в особо крупном размере. Это позволило банку остановить следующие денежные переводы преступников за границу – остаток составлял на тот момент порядка 40 миллионов рублей.
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