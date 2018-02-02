Возбуждено дело.

Руководство екатеринбургского спортивного клуба "Качалка" (улица Кузнецова) похитило деньги клиентов. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, посетители купили абонементы, а когда пришли на занятие не нашли тренажеров и необходимого оборудования. Ущерб превышает 100 тысяч рублей.

Полицейские устанавливают должностное лицо спортклуба. Потерпевшим рекомендуют написать заявление в полицию. Всех, кто может сообщить какие-либо сведения, значимые для расследования, просят позвонить по телефону: (343)356-45-84.