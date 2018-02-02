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Тюменца будут судить за покушение на убийство 4 человекСегодня в 14:43

  • Текст

Трех женщин и ребенка.

В суд направлено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя села Степное (Сладковский район). Он обвиняется в покушение на убийство четырех человек, а также в умышленном уничтожении чужого имущества.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, днем 5 декабря 2017 года пьяный обвиняемый подошел к одному из домов на улице Центральной. Там у подруг в гостях находилась его сожительница с 3-летней дочерью. Между парой разгорелась ссора на бытовой почве.

Подсудимой подпер входную дверь лопатой и поджег дом. Убедившись, что разгорелся пожар, злоумышленник скрылся.

Три женщины и ребенок смогли спастись. Ущерб от пожара оценили в 93 тысячи рублей.

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