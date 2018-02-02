В ИК общего режима.

Суд вынес приговор 32-летнему жителю Нижневартовска, который напал с ножом на таксиста. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчину отправили на три года в колонию общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городской прокуратуры.

Преступление было совершено днем 6 ноября 2017 года в районе торгового комплекса "Городок". Подсудимый решил проучить таксиста, который, проезжая по дороге, задел его. Он достал из кармана раскладной нож и воткнул его в руку водителя.

Злоумышленник пытался скрыться, но работник торгового центра задержал его и удерживал до приезда полиции.

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