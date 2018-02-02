Он задержан.

В отношении жителя Артемовского, который вонзил полицейскому в спину нож, возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Мужчине грозит пожизненное заключение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено в ночь на 2 февраля в поселке Буланаш на улице Победы. Сотрудники ГИБДД остановили машину, за рулем которой находился пьяный мужчина. Нарушителя попытались усадить в полицейское авто.

В это время рядом с полицейскими остановился другой автомобиль, из которого выбежал брат задержанного и несколько раз пырнул одного из стражей порядка ножом. Полицейского доставили в больницу с ранениями головы, шеи и спины.

Нападавший скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками Росгвардии.

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