×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Напавшему на полицейского свердловчанину грозит пожизненный срокСегодня в 15:17

  • Текст

Он задержан.

В отношении жителя Артемовского, который вонзил полицейскому в спину нож, возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Мужчине грозит пожизненное заключение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено в ночь на 2 февраля в поселке Буланаш на улице Победы. Сотрудники ГИБДД остановили машину, за рулем которой находился пьяный мужчина. Нарушителя попытались усадить в полицейское авто.

В это время рядом с полицейскими остановился другой автомобиль, из которого выбежал брат задержанного и несколько раз пырнул одного из стражей порядка ножом. Полицейского доставили в больницу с ранениями головы, шеи и спины.

Нападавший скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками Росгвардии.

Ранее по теме:
Свердловчанин вонзил полицейскому нож в спину

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Дальний Восток в приоритете.

Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?

Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?

Рассказали кандидат в президенты и эксперты.

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Жители винят МУП.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×