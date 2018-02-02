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Свердловчанка едва не сожгла заживо спящую семьюСегодня в 16:14

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Из мести.

В Тавде задержали 32-летнюю местную жительницу, которая пыталась сжечь дом со спящими людьми. Таким образом женщина хотела отомстить хозяину жилища, который "сдал" ее сожителя полиции - мужчина бродил по улицам в пьяном виде.

Как рассказал "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, людей от гибели спасло то, что из-за высокой температуры замкнуло дверной звонок. Из-за него жильцы проснулись и смогли сами потушить возгорание.

"Долго радоваться несчастью соседей мстительной особе не пришлось. Сотрудники полиции ее вычислили и задержали. По предварительным данным, она, воспользовавшись растворителем, оставшимся после ремонта, облила дом и, чиркнув зажигалкой, подпалила. Осознавая, что оставила отпечатки сапог на снегу, выбросила их в безлюдном месте, как вещественное доказательство. Оперуполномоченные отыскали обувь и направили ее для проведения экспертизы для сверки на идентичность. Свою вину подозреваемая признает и раскаивается в содеянном, ссылаясь на то, что совершила это в нетрезвом виде", - отметил полковник Горелых.

Возбуждено уголовное дело по статье "Попытка умышленного уничтожения имущества". Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

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