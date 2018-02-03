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Гособвинение просит пожизненное для возможного убийцы семьи полицейского в Зауралье02 февраля в 18:16

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Приговор вынесут 20 февраля.

Гособвинитель запросил пожизненный срок для 40-летнего тюменца, который, как полагает следствие, расправился с семьей пенсионера МВД. Курганский областной суд огласит приговор Сергею Буяновскому 20 февраля, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратры.

Преступление было совершено 3 апреля 2017 года. По данным следствия, Буяновский приехал к экс-милиционеру Олегу Степанчуку за сигаретами, которые тот нелегально завозил из Казахстана. Товар предназначался для реализации.

Мужчины не смогли договориться о цене. Разгорелся конфликт, в ходе которого подсудимый расправился с экс-милиционером, его супругой и тещей. Затем злоумышленник похитил 11 000 пачек сигарет (на сумму более 1 миллиона рублей) и 427 тысяч рублей.

Буяновского задержали по горячим следам.

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