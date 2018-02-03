В освобождении под залог ему отказано.

Одного из создателей популярного онлайн-шутера Counter-Strike Джесса Клиффа задержали в Сиэтле. Его подозревают в сексуальной эксплуатации ребенка, передает телеканал KIRO7.

Обвинение 36-летнему программисту пока не предъявлено, однако отпускать его под залог в полиции отказались, сообщает "Уралинформбюро".

В компании Valve Клиффа отстранили от работы до оглашения результатов расследования.

Программисты Джесс Клифф и Мин Ли создал онлайн-шутер Counter-Strike в 1999 году. Бесплатная многопользовательская быстро завоевала популярность и составила конкуренцию Quake III и Unreal Tournament.

Стоит отметить, что именно голос Клиффа звучит в рациях персонажей Counter-Strike.