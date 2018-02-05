Под угрозой убийства.

Суд вынес приговор 63-летнему югорчанину, признав его виновным в надругательстве над 9-летней девочкой под угрозой убийства. Он проведет 13 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР.

Когда было совершено преступление и обстоятельства случившегося, следователи не оглашают.