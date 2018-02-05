Травматическим.

В свердловском Арбитражном суде задержали 35-летнего мужчину. Он попытался пройти в здание с травматическим пистолетом, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УФССП.

Посетитель заявил судебным приставам, что забыл разрешение на ношение оружия в машине. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что разрешающих документов у нарушителя нет. В отношении мужчины составлен административный протокол. Его увели полицейские.

Следует отметить, что в 2017 году судебные приставы пресекли 5 750 попыток проноса запрещенных предметов в свердловские суды (огнестрельное, газовое и травматическое оружие, холодное оружие, электрошоки и боеприпасы).