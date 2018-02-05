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Екатеринбуржец зарезал приятеля из ночного клубаСегодня в 13:00

  • Текст

Его арестовали.

Обвинение в убийстве нового знакомого предъявили 27-летнему рецидивисту из Екатеринбурга.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, преступление было совершено в ночь на 3 февраля. Подозреваемый познакомился с будущей жертвой в ночном клубе. Когда заведение закрылось, мужчины продолжили выпивать в квартире на улице Авиационной. Во время застолья они повздорили, и гость вонзил кухонный нож в шею собутыльнику.

Покинув квартиру, обвиняемый зашел в лифт, в котором находилась одна из жительниц дома. Женщина заметила следы крови на одежде и руках мужчины. Она обратилась к охране жилого здания, а те вывали полицейских.

Злоумышленника задержали по горячим следам в квартире на проспекте Космонавтов. Сопротивление он не оказывал, а чуть позже признался в содеянном.

Ранее задержанный был судим за избиение человека до смерти, умышленное причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством.

В пресс-службе свердловского СУ СКР "Уралинформбюро" сообщили, что обвиняемый помещен под стражу.

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