Его ищут.

Днем 3 февраля неизвестный надругался над 19-летней жительницей Тюмени. Его разыскивают.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, мужчина напал на девушку в подъезде дома №83 на улице Максима Горького. Под угрозой применения ножа он совершил "иные действия сексуального характера" (ч.2 ст.132 УК РФ).

На основании показаний потерпевшей составлен фоторобот. На вид злоумышленнику 40-50 лет, его рост около 175 сантиметров. Он худощав. Волосы у мужчины темно-русые, лицо овальное, нос прямой, глаза темные.

В момент совершения преступления насильник был одет в короткую темно-синюю куртку, джинсы того же цвета и бежевую кофту.

Следователи просят всех, кто опознал злоумышленника или стал очевидцем преступления, позвонить по телефонам: 8-904-491-43-25, 112, 02.