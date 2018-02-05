Арестован директор МУПа.

В Новосибирской области арестовали 44-летнего директора МУП "Коммунальное хозяйство" (поселок Колывань). Его обвиняют в гибели двух малолетних мальчиков. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух человек", сообщили "Уралинформбюро" пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, 22 ноября 2017 года в рабочем поселке Колывань на улице Советской коммунальщики во время ремонта водопровода вырыли яму глубиной 3 метра. После того, как все работы были выполнены, они не закопали ее. За несколько недель углубление наполнилось водой.

Вечером 2 февраля братья 6 и 11 лет упали в яму, а выбраться не смогли. Они погибли.

Виновному грозит до 7 лет лишения свободы.