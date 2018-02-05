Забыв его в холодном помещении.

В ямальском селе Толька (Красноселькупский район) участковый запер задержанного в холодном помещении и забыл о нем. Спустя два дня он обнаружил мужчину мертвым, пишут местные СМИ.

Инцидент произошел еще 30 декабря 2017 года. Полицейский рассказал о случившемся одному из коллег. Вдвоем они закопали тело в лесу. Погибшего обнаружили после того, как его супруга обратилась в полицию с заявлением.

Следует отметить, что преступление было совершено, когда в ЯНАО стояли морозы до минус 40 градусов. По предварительным данным, погибшего задержали за пьянство.

Получить комментарий в следственном комитете и полиции "Уралинформбюро" не удалось - в ведомствах не отвечают на звонки.