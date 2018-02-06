Оглашены приговоры виновникам автокатастрофы на югорской трассеСегодня в 12:00
- Текст
В которой погибли 12 человек.
В Ханты-Мансийске вынесен приговор четырем фигурантам уголовного дела о югорской автокатастрофе, унесшей 4 декабря 2016 года жизни 12 человек, передает "Уралинформбюро".
Судья признала водителя грузовика Volo Раиля Саитханова виновным в нарушении правил дорожного движения и назначила ему 6 лет 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также Саитханову запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств, в течение 2 лет и 11 месяцев.
При этом суд принял во внимание, что Саитханов принял меры по отчуждению своего имущества, на которое мог быть наложен арест в связи с выплатой компенсации пострадавшим.
Водителю автобуса Марату Зайнуллину суд назначил 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а его руководителю дал 1 год и 3 месяца, переквалифицировав статью обвинения на пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ. Суд зачел Зайнулину один год, проведенный им в СИЗО.
Директор спортшколы Ирина Тарасова приговорена к 11 месяцам принудительных работ без права на 2 года и 11 месяцев занимать административные должности. Суд зачел ей время, проведенное под домашним арестом.
Между тем, несмотря на вынесенный судом приговор, по-прежнему остается открытым вопрос реабилитации пострадавших в аварии детей. Родители не раз поднимали эту тему в СМИ и указывали на проблему главе СКР Александру Бастрыкину, в том числе и на последней встрече, состоявшейся 31 января.
По мнению родителей, медицинская помощь детям оказывается не в полном объеме, а обещания чиновников о пластических операциях пострадавшим так остались обещаниями. Дети же хотят вернуться в спорт. Для этого им нужна специальная реабилитация, диагностика и лечение в лучших научных центрах страны. Окружные власти в ответ на это предлагают им в большинстве случаев лишь санаторно-курортное лечение на этот год.
Глава СКР пообещал родителям, что доложит о ситуации со здоровьем детей президенту РФ Владимиру Путину и поднимет перед ним вопрос по оказанию им должной медицинской помощи.
Также до сих пор неясно, кто будет помогать родителям поднимать детей на ноги. Виновные найдены, но все ли? 2 февраля семьи пострадавших в очередной раз направили официальное обращение генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой подключиться к расследованию трагедии. Это произошло после того, как прокуратура отказалась поддержать обвинения по уголовным делам, возбужденным в отношении сотрудников ГИБДД Башкирии, которые не внесли в базу данных информацию о лишении Саитханова водительских прав. Их подозревают в халатности. Надзорное ведомство также не поддержало обвинение в отношении врио председателя комитета по физкультуре и спорту администрации Нефтеюганска Александра Комарницкого. При этом следственный комитет признает, что следствие было проведено не полно, а позиция прокуратуры идет в разрез с позицией следователей.
5 февраля СКР сообщил, что уголовное дело в отношении двоих сотрудников ГИБДД Башкирии, халатность которых повлекла трагическое ДТП в Югре, направлено для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:55
Заморозившему ямальца полицейскому предъявили обвинение
Мужчина взят под стражу.Сегодня в 19:33
Средний Урал окутал смог
На 5 дней.Сегодня в 19:06
Сбивший насмерть пешехода водитель автобуса отправится в колонию
На 2 года.Сегодня в 18:47
Первая из обвиняемых по делу "Бухты Квинс" вскоре предстанет перед судом
Расследование в отношении Ассоновой завершено.Сегодня в 18:47
Стала известна дата выдачи первых FAN ID в Екатеринбурге
Болельщикам мундиаля.Сегодня в 18:23
"Это не случайно": загорелся таунхаус в "Бухте Квинс"
Площадь пожара – 150 "квадратов".Сегодня в 18:09
МВД РФ раскрыло секреты автоугонщиков
Как остаться при своем.Сегодня в 18:03
Водителю мусоровоза грозит 5 лет колонии за сбитого в Сургуте первоклассника
Возбуждено уголовное дело.Сегодня в 17:51
Труп мужчины нашли в екатеринбургском ЦПКиО
Пожилого.Сегодня в 17:47
Свердловские полицейские "пустили" протоколы на туалетную бумагу
Назначена проверка.Сегодня в 17:41
В Ленобласти в ДТП с автобусом погибли 9 человек
Он столкнулся с грузовиком.Сегодня в 17:37
Роспотребнадзор припугнул свердловчан молоком с предприятия-призрака
Лучше не покупать.Сегодня в 17:25
Гособвинение запросит новый срок для Цыбко 15 февраля
Начинаются прения сторон.Сегодня в 17:17
Пострадавшие в югорской трагедии: "Власти о нас забыли"
Юным спортсменам нужна полноценная реабилитация.Сегодня в 16:51
Город в Зауралье остался без воды
Замерзают детские сады и школы.
Ещё в сюжете «Трагедия на югорской трассе»
Главные новости
- Сегодня в 18:47Первая из обвиняемых по делу "Бухты Квинс" вскоре предстанет перед судом
- Сегодня в 17:17Пострадавшие в югорской трагедии: "Власти о нас забыли"
- Сегодня в 16:27Родителям первоклассников Екатеринбурга приходится дважды подавать заявление
- Сегодня в 15:10Cиловики нагрянули в готовящий школьные обеды екатеринбургский комбинат
- Сегодня в 14:36Эвакуация машины в Екатеринбурге подорожала почти на треть
Аналитика
Новый эшелон "Уральских авиалиний"
Дальний Восток в приоритете.
Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?
Рассказали кандидат в президенты и эксперты.
Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах
Жители винят МУП.