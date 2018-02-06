В которой погибли 12 человек.

В Ханты-Мансийске вынесен приговор четырем фигурантам уголовного дела о югорской автокатастрофе, унесшей 4 декабря 2016 года жизни 12 человек, передает "Уралинформбюро".

Судья признала водителя грузовика Volo Раиля Саитханова виновным в нарушении правил дорожного движения и назначила ему 6 лет 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также Саитханову запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств, в течение 2 лет и 11 месяцев.

При этом суд принял во внимание, что Саитханов принял меры по отчуждению своего имущества, на которое мог быть наложен арест в связи с выплатой компенсации пострадавшим.

Водителю автобуса Марату Зайнуллину суд назначил 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а его руководителю дал 1 год и 3 месяца, переквалифицировав статью обвинения на пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ. Суд зачел Зайнулину один год, проведенный им в СИЗО.

Директор спортшколы Ирина Тарасова приговорена к 11 месяцам принудительных работ без права на 2 года и 11 месяцев занимать административные должности. Суд зачел ей время, проведенное под домашним арестом.

Между тем, несмотря на вынесенный судом приговор, по-прежнему остается открытым вопрос реабилитации пострадавших в аварии детей. Родители не раз поднимали эту тему в СМИ и указывали на проблему главе СКР Александру Бастрыкину, в том числе и на последней встрече, состоявшейся 31 января.

По мнению родителей, медицинская помощь детям оказывается не в полном объеме, а обещания чиновников о пластических операциях пострадавшим так остались обещаниями. Дети же хотят вернуться в спорт. Для этого им нужна специальная реабилитация, диагностика и лечение в лучших научных центрах страны. Окружные власти в ответ на это предлагают им в большинстве случаев лишь санаторно-курортное лечение на этот год.

Глава СКР пообещал родителям, что доложит о ситуации со здоровьем детей президенту РФ Владимиру Путину и поднимет перед ним вопрос по оказанию им должной медицинской помощи.

Также до сих пор неясно, кто будет помогать родителям поднимать детей на ноги. Виновные найдены, но все ли? 2 февраля семьи пострадавших в очередной раз направили официальное обращение генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой подключиться к расследованию трагедии. Это произошло после того, как прокуратура отказалась поддержать обвинения по уголовным делам, возбужденным в отношении сотрудников ГИБДД Башкирии, которые не внесли в базу данных информацию о лишении Саитханова водительских прав. Их подозревают в халатности. Надзорное ведомство также не поддержало обвинение в отношении врио председателя комитета по физкультуре и спорту администрации Нефтеюганска Александра Комарницкого. При этом следственный комитет признает, что следствие было проведено не полно, а позиция прокуратуры идет в разрез с позицией следователей.

5 февраля СКР сообщил, что уголовное дело в отношении двоих сотрудников ГИБДД Башкирии, халатность которых повлекла трагическое ДТП в Югре, направлено для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру.