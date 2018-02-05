Причина смерти выясняется.

Днем 3 февраля в Троицке во дворе одного из частных домов нашли тело новорожденного мальчика. При осмотре следователи не обнаружили признаков, указывающих на криминальный характер смерти.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, мать младенца не состояла на врачебном учете. Она пояснила, что роды были домашними. По ее словам, мальчик родился мертвым, и она вынесла труп на улицу.

В настоящее время выясняется причина смерти новорожденного.