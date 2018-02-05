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Предполагаемого лидера "черных" похоронщиков выпустили на свободу в ЕкатеринбургеСегодня в 18:03

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Под залог.

Ленинский райсуд Екатеринбурга выпустил из СИЗО предполагаемого лидера группы "черных" похоронщиков Максима Чайку и его сообщника Александра Шишкина. Оба внесли залог - 2 и 1,5 миллиона рублей соответственно. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе инстанции.

По данным следствия, шестеро членов банды так называемых "дондиков" с октября 2015-го по май 2016 года сжигали машины конкурентов. Им вменяют уничтожение 10 автомобилей. Кроме того, сыщики полагают, что в апреле 2016 года Шишкин напал на сотрудника ювелирной компании, похитив в итоге драгоценности на 533 тысячи рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье "Разбой". Суд над обвиняемыми стартовал в июле 2017 года.

Ранее по теме:
В Екатеринбурге стартовал суд над бандой похоронщиков

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