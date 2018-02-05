Обещая дешевые квартиры.

Полиция Екатеринбурга передала в суд уголовное дело в отношении обвиняемой в мошенничестве с недвижимостью. По версии следствия, 40-летняя женщина похитила у 6 горожан 12,7 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД по уральской столице.

С ноября 2014-го по декабрь 2015 года екатеринбурженка заключала с клиентами сделки от имени крупной строительной фирмы. Она убеждала горожан, что может продать им квартиры по цене ниже рыночной. Скидку она объясняла личными контактами. При этом договор купли-продажи нужно было заключить в официальном офисе застройщика, а деньги перевести на личный счет обвиняемой.

Строительная компания, не получив оплаты в срок, расторгала договор. Потерпевшие же не могли претендовать на оплаченную недвижимость и лишались денег.

Рассматривать уголовное дело будет Ленинский райсуд Екатеринбурга. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде.