Вручную.

В Ангарске задержали пятерых местных жителей. Следователи уверены, что они вручную копали тоннель к нефтепроводу, чтобы красть из него топливо.

За 2 года мужчины вырыли более 125 метров подземного лаза. Остановили неудавшихся воров за 3 метра до трубы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

После обысков у задержанных изъяли множество металлических труб и резиновых шлангов, предназначенных для откачки нефти, а также сопутствующее оборудование.

Возбуждено уголовное дело. Организатор незаконного бизнеса находится под домашним арестом, подчеркнули в полиции.

Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.