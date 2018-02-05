Им вынесли приговор.

Варненский райсуд вынес приговор трем местным жителям, признав их виновными в избиении человека до смерти, угоне и грабеже. Один из них получил 10 лет колонии строгого режима, двое других - по 2 года условно с испытательным сроком в 2 года. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе южноуральской прокуратуры.

Преступление было совершено в ночь на 9 октября 2017 года. Мужчины выпивали в кафе в компании двух жителей Башкирии. Во время застолья подсудимые решили похитить машину одного из собутыльников. Когда мужчина уснул, они вытащили ключи из его куртки и угнали автомобиль.

В дороге они обнаружили, что на заднем сидении спит второй башкир. Чтобы преступление не вскрылось, один из обвиняемых вытащил мужчину на улицу и избил его до смерти.