За экзамены и курсовые.

В Тюмени в отношении преподавателя одного из вузов и двух его студентов-заочников возбуждены уголовные дела. Наставник подозревается в получении взятки (ч.5 ст.290 УК РФ), а учащиеся - в посредничестве во взяточничестве (ч.2 ст.291.1 УК РФ), сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Тюменской области.

По версии следствия, в январе 2018 года несколько групп заочников передали через студентов-посредников преподавателю 225 тысяч рублей, чтобы тот проставил им положительные оценки за экзамен и курсовые работы без их сдачи.