О доведении до самоубийства.

Следователи намерены выяснить все обстоятельства гибели многодетной матери из Екатеринбурга, которая свела счеты с жизнью 28 января. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

"В ходе расследования данного уголовного дела следователи регионального подразделения СК России намерены выяснить не только обстоятельства, непосредственно связанные со смертью женщины, но и тщательно проверить информацию об иных возможных инцидентах и конфликтах, которые могли произойти между взрослыми членами семьи", - подчеркнули в ведомстве.

Проверят также работу систему органов профилактики.

57-летняя женщина, мать девятерых детей, погибла в поселке Медном. Погибшая с супругом воспитывали приемных детей, которых после случившегося изъяли органы опеки.

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