У "Экопромбанка".

В Перми задержали экс-депутата краевого Заксобрания, бывшего акционера "Экопромбанка" Владимира Нелюбина. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, пишет "Коммерсантъ-Прикамье" со ссылкой на источники в окружении бизнесмена.

По данным издания, 5 февраля Нелюбин добровольно пришел на допрос по делу о хищении более 200 миллионов рублей у банка. Из здания ГСУ ГУ МВД он вышел под конвоем. Ожидается, что в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об его аресте. Сам Нелюбин вину не признает.

Следует отметить, что "Экопромбанк" был признан банкротом в сентябре 2014 года. Организацию заподозрили в высокорисковых операциях по замене ликвидных активов. В 2015 году Нелюбин сложил с себя депутатские полномочия и уехал в Ростов-на-Дону. В 2016 году мужчину признали банкротом.

В декабре 2017 года агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило в полицию о хищении имущества "Экопромбанка".

В следственном комитете и ГУ МВД по Пермскому краю отказались от комментариев "Уралинформбюро".