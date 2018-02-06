В Венесуэле.

В Венесуэле 17-летнего юношу убили и съели из-за долга в 500 000 боливаров (чуть более 2 долларов). С подростком расправились его соседи: отец и сын. Трагедия произошла в городе Валенсия (штат Карабобо).

Проживавшие по соседству с юношей отец и сын поругались с ним из-за долга, а затем ударили трубой по голове. После этого они разделали тело подростка и съели, а кости закопали в яме, передает "Уралинформбюро".

Злоумышленников уже задержали. Они во всем признались и показали место захоронения останков.

"Мы знаем, что они спорили из-за 500 тысяч боливаров, но не знаем, кто кому был должен", – приводит местное издание Excelsior слова родственников погибшего.