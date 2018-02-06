×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


17-летнего подростка убили и съели из-за двух долларовСегодня в 11:15

  • Текст

В Венесуэле.

В Венесуэле 17-летнего юношу убили и съели из-за долга в 500 000 боливаров (чуть более 2 долларов). С подростком расправились его соседи: отец и сын. Трагедия произошла в городе Валенсия (штат Карабобо).

Проживавшие по соседству с юношей отец и сын поругались с ним из-за долга, а затем ударили трубой по голове. После этого они разделали тело подростка и съели, а кости закопали в яме, передает "Уралинформбюро".

Злоумышленников уже задержали. Они во всем признались и показали место захоронения останков.

"Мы знаем, что они спорили из-за 500 тысяч боливаров, но не знаем, кто кому был должен", – приводит местное издание Excelsior слова родственников погибшего.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Дальний Восток в приоритете.

Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?

Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?

Рассказали кандидат в президенты и эксперты.

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Жители винят МУП.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×