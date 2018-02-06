В казахстанском притоне трудились "ночные бабочки" с сифилисомСегодня в 11:38
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И туберкулезом.
В Атырау (Казахстан) осудили 48-летнего алмаатинца, организовавшего притон. Мужчина арендовал квартиру, привез туда несколько приезжих женщин и забирал почти все деньги, полученные проститутками от клиентов, передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что одна из "ночных бабочек" болела туберкулезом, еще одна с 2016 года состояла на учете с сифилисом.
Горсуд №2 признал мужчину виновным в вымогательстве. Его приговорили к шести годам колонии общего режима. Сам сутенер вину не признал, он намерен обжаловать приговор, сообщает местное издание Today.kz.
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