Девочка погибла.

22-летнюю жительницу Согдийской области Таджикистана подозревают в убийстве новорожденной дочери. По данным МВД Республики, женщина родила девочку 5 января 2018 года в домашних условиях.

После родов новоиспеченная мать оставила младенца без присмотра на полу в бане. Девочка умерла от переохлаждения, передает "Уралинформбюро".

По мнению правоохранителей, женщина убила дочку из-за того, что родила ее не в браке.

Возбуждено уголовное дело.