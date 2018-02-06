Опухоль мозга не помогла Цыбко покинуть СИЗОСегодня в 12:29
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Медики разрешили содержать его под арестом.
Медики южноуральского ГУФСИН пришли к выводу, что осужденный экс-сенатор Константин Цыбко может содержаться в СИЗО.
"Вчера суд огласил заключение медицинского освидетельствования Цыбко, из которого следует, что осужденный не страдает заболеваниями, не позволяющими содержать его под стражей. Данное заключение направлено судом в СИЗО. Кроме того, осужденный и его защитники заявляли ходатайства об отводе гособвинителя, допросе специалиста, ранее выдавшего заключение, о проведении судмедэкспертизы, в удовлетворении которых судом было отказано. Заявленные ходатайства об исключении ряда доказательств суд рассмотрит во время принятия окончательного решения по делу", - сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель Челябинского областного суда Евгения Нациевская.
Рассмотрение апелляции на приговор Цыбко продолжится сегодня.
Озерский горсуд признал Цыбко виновным во взяточничестве в особо крупном размере в августе 2017 года. Его приговорили к 9 годам в ИК строгого режима, а также выписали штраф в 70 миллионов рублей.
Облсуд начал рассматривать апелляцию, поданную бывшим сенатором, в октябре. Во время одного из заседаний Цыбко заявил, что у него обнаружили опухоль мозга, из-за которой он не может содержаться под стражей.
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