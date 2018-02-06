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В Екатеринбурге повязали банду автомошенниковСегодня в 13:02

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Среди них - беременная женщина.

В Екатеринбурге задержали шестерых местных жителей, которые подозревают в аферах при автостраховании. Среди них пятеро мужчин в возрасте от 18 до 37 лет, а также 31-летняя женщина.

Как рассказал "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, подозреваемые предоставляли в страховые компании фиктивные документы о якобы произошедших ДТП. За это они получали выплаты. Таким образом за два месяца злоумышленники получили 700 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере страхования".

По местам жительства подозреваемых и в трех автосервисах сыщики изъяли документы и вещи, имеющие значение для расследования дела. В частности, конфискованы три автомата Калашникова и десять машин (BMW X3, лимузин Lincoln, Range Rover Vogue, Toyota Camry, Honda Accord и другие). Автомобили, предположительно, неоднократно использовались для постановочных ДТП.

"У сыщиков есть основания полагать, что данная группа может быть причастна к совершению серии аналогичных эпизодов. По ходатайству органов внутренних дел в отношении двух ее предполагаемых лидеров – родных братьев - избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Четверо их сообщников до суда будут находиться под домашним арестом и на подписке о невыезде, в том числе подозреваемая сообщница, находящаяся на седьмом месяце беременности", - отметил полковник Горелых.

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