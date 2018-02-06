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В Тобольске начальник угрозыска сел на 3,5 года за взяткуСегодня в 13:39

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А с ним и заместитель.

Тобольский горсуд вынес приговор бывшему начальнику отдела угрозыска городской полиции Игорю Белозерцеву и его заму Денису Ефремову. Экс-силовиков признали виновным в получении взятки. Им назначили 3,5 года колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе тюменской прокуратуры.

По данным следствия, в январе 2017 года полицейские проводили оперативно-розыскные мероприятия в одном из спа-салонов Тобольска. Они предложили управляющей заведением за 100 тысяч рублей предупреждать ее о проверках. Женщина согласилась и в два приема передала обвиняемым 50 тысяч рублей. Затем она обратилась в полицию с заявлением.

В апреле 2017 года полицейских задержали. В июне их уволили со службы в связи с утратой доверия.

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