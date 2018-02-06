И сел на 11 лет.

Суд вынес приговор 39-летнему жителю Качканала, признав его виновным в покушении на убийство. Мужчина проведет 10 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено утром 8 сентября 2017 на улице Октябрьской. Пьяный подсудимый избил камнем 22-летнего молодого человека. Пострадавшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.