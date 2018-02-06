После служебной проверки.

В Красноселькупском районе уволили одного из полицейских, заморозивших насмерть задержанного.

"По данному факту сотрудниками службы безопасности проведена служебная проверка. Участковый уполномоченный полиции уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

Как ранее сообщалось, инцидент произошел 30 декабря 2017 года. В дежурную часть обратилась 47-летняя женщина с заявлением о семейном скандале. Прибывший на место участковый забрал ее пьяного сожителя в отдел полиции. Он запер мужчину в холодном помещении и забыл о нем. Спустя два дня задержанного обнаружили мертвым.

По данным местных СМИ, полицейский вместе с коллегой вывезли труп в лес и закопали его.

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